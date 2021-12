Ú Tal do Xote e Forró Massapê esquentam festa junina

Em clima junino, o Esquenta São João vai abrir os festejos da época e aquecer os soteropolitanos com o forró das bandas Ú Tal do Xote e Forró Massapê, às 22h desta quinta-feira, 6, no Coliseu do Forró, em Patamares.

O ingresso custa R$20 para os homens; mulher não paga a entrada até as 23h. É preciso ter o nome na lista. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na Nutre Store da Academia da Praia ou no dia do evento.

A banda Forró Massapê tem oito anos de carreira em casas de show, já percorreu os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, além de ter feito shows pelo interior da Bahia. Atualmente tem dois CDs e um DVD.

adblock ativo