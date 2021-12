Turnê "Rumpilezz Visita Caymmi" chega a Salvador

A turnê do concerto "Rumpilezz Visita Caymmi", de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, chega a Salvador no dia 14 e já está com ingressos à venda. A apresentação acontece no Teatro Castro Alves, às 21h.

Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do local ou pela internet, no site compreingressos.com.

O espetáculo faz um passeio cênico-musical da Orkestra pela obra do compositor conterrâneo Dorival Caymmi e é parte da turnê nacional homônima, que estreou em junho no Rio de Janeiro e passou por Porto Alegre, Blumenau e Curitiba.

