O novo show da cantora norte-americana Miley Cyrus, Bangerz Tour, que estreou no Canadá no último fim de semana, chocou os pais que foram acompanhar os filhos. Segundo uma fonte do site MusicFix, eles chegaram a propor o cancelamento da turnê por não quererem que seus filhos assistam um "show pornô", como o ato de simular sexo oral em cima do palco.

Ainda de acordo com a fonte, a equipe da ex-Hannah Montana chegou a fazer uma reunião de emergência para saber como lidariam com a revolta dos telespectadores adultos. O pai de um fã de Miley Cyrus chegou a ligar para o chefe da gravadora da estrela, Interscope Records, reclamando que tiveram que sair do show antes que ele terminasse.

Parte da revolta dos pais se dá ao fato da turnê não ter classificação etária, contanto que os pais acompanhem a criança ao show. Porém, alguns adultos acham o conteúdo inapropriado para algumas idades, mesmo com acompanhante maior de idade, como uma cena em que Miley realizou a simulação de sexo oral com um dançarino vestido de Bill Clinton.

Confira abaixo o vídeo de abertura da polêmica turnê Bangerz, gravada por um fã:

Turnê de Miley Cyrus pode ser cancelada por polêmicas

