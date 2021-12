Turnê de Marisa Monte ganha show extra em SSA

O show "Verdade Uma Ilusão", da cantora Marisa Monte, programado para acontecer entre 10 e 12 de janeiro, no Teatro Castro Alves, ganhou uma apresentação extra no dia 13 (domingo), às 20 horas. Os valores dos ingressos variam entre R$ 340 (filas A/P) e R$ 150 (Z-7/Z-11), inteiras.

O show compõe-se de canções novas, com destaque para "Descalço no Parque" e "Ainda Bem", presentes no oitavo CD de Marisa, "O Que Você Quer Saber de Verdade", e de sucessos dos trabalhos anteriores. No repertório, chamam a atenção os clássicos "Beija Eu" e "Eu Sei (na Mira)".

Com direção de Leonardo Netto e Claudio Torres, curadoria de Luisa Duarte, direção de arte de Batman Zavarese e cenografia de Marcelo Lipiani, o show conta com projeções de trabalhos de artistas visuais contemporâneos, entre eles Tunga, Luiz Zerbini, Alexandre Brandão, Marcos Chaves, Cao Guimarães e José Damasceno.

Na banda estão três músicos da Nação Zumbi - o guitarrista Lúcio Maia, o baterista Pupillo e o baixista Dengue -, além do velho parceiro Dadi (violões, guitarra e ukulele) e um quarteto de cordas.

