Turnê de Madonna é a mais lucrativa do ano

De acordo com lista publicada nesta segunda-feira, 17, pela revista americana Billboard, a turnê MDNA, da cantora Madonna, foi a mais lucrativa do ano - arrecadando cerca de 228 milhões de dólares no ano.

Em segundo lugar na lista, vem o cantor Bruce Springsteen, que lucrou 199 milhões de dólares com a turnê com a qual vem ao Rock in Rio em 2013. Em terceiro lugar, está Roger Waters, que também veio ao Brasil neste ano, e lucrou 186 milhões de dólares.

A lista segue com o espetáculo Michael Jackson - The Immortal World Tour, do Cirque du Soleil, que rendeu 147,3 milhões de dólares. Em quinto lugar, com 147,1 milhões, vem o Coldplay, que faria shows no Brasil no ano que vem, mas que acabou cancelando a turnê.

Veja lista completa das turnês mais lucrativas do ano, segundo a Billboard:

1. Madonna - 228,4 milhões de dólares

2. Bruce Springsteen & The E Street Band - 199,3 milhões de dólares

3. Roger Waters - 186,4 milhões de dólares

4. Michael Jackson The Immortal World Tour by Cirque Du Soleil - 147,3 milhões de dólares

5. Coldplay - 147,1 milhões de dólares

6. Lady Gaga - 124,8 milhões de dólares

7. Kenny Chesney & Tim McGraw - 96,4 milhões de dólares

8. Van Halen - 54,4 milhões de dólares

9. Jay-Z & Kanye West - 46,9 milhões de dólares

10. Andre Rieu - 46,7 milhões de dólares

11. Dave Matthews Band - 41,4 milhões de dólares

12. Barbra Streisand - 40,6 milhões de dólares

13. Jason Aldean - 39,9 milhões de dólares

14. Lady Antebellum - 38,3 milhões de dólares

15. Red Hot Chili Peppers - 33,9 milhões de dólares

16. Brad Paisley - 33,7 milhões de dólares

17. Nickelback - 33,7 milhões de dólares

18. Trans-Siberian Orchestra - 33,3 milhões de dólares

19. Elton John - 32,9 milhões de dólares

20. Justin Bieber - 30,6 milhões de dólares

21. Rod Stewart - 30,1 milhões de dólares

22. Neil Diamond - 29,9 milhões de dólares

23. Pearl Jam - 27,3 milhões de dólares

24. Taylor Swift - 26,3 milhões de dólares

25. Rascal Flatts - 26,1 milhões de dólares

adblock ativo