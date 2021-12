Turnê de Cúmplices de um Resgate chega a Salvador para show na Concha Acústica

Exibida desde agosto de 2015, a novela Cúmplices de um Resgate tem chamado a atenção do público jovem. Na trama, os personagens moram em um vilarejo e fazem de tudo para formar uma banda de sucesso. Na vida real, a banda já faz sucesso e rodou nove cidades apenas no começo da turnê.

Com previsão para acabar em junho do próximo ano, a turnê Cúmplices chega na quarta-feira, 2, a Salvador com Fhelipe Gomes, Lipe Volpato, Graciely Junqueira, Bia Lanutti, Rodrigo Dorado, Stephanie D’Amico, Julia Simoura, Giovanni Venturini, Kevin Vechiatto e Gabriel Moura, que sobem no palco da Concha Acústica para cantar as músicas que fazem parte da trilha da novela.

A banda, que apenas no Nordeste já passou por Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza, conta que a interação com o público é o mais importante. “Na TV, na hora que a gente está gravando, é um mundo. Mas no show, é todo esse carinho do público que traz mais ânimo e mais inspiração pra gente”, conta Lipe Volpato, que interpreta Mateus na novela.

Além de conhecer vários lugares do Brasil, os jovens têm contato com muita gente durante as viagens. “Sempre é muito bom fazer as coisas com as pessoas que você gosta e conhecer novas pessoas. Então, é uma experiência que vou levar para a vida toda”, comenta Graciely Junqueira, que dá vida a Chloé na TV.

“Tivemos contato com crianças de vários estados e foi sensacional. Cada criança de cada estado tem um carinho diferente, mas é um carinho mútuo em questão de tamanho, é infinito”, explica Lipe.

O menino, que já esteve em Salvador algumas vezes, revela que está ansioso para voltar. “Eu espero que a galera cante e dance junto, que seja muito animado, com muita energia. Minha expectativa é grande, principalmente porque meu pai mora aí. Então, eu já sei um pouco como é a energia do pessoal”.

Quanto ao momento atual, os jovens veem com bastante otimismo e já pensam sobre suas carreiras. Lipe, por exemplo, planeja fazer músicas autorais no futuro. “Eu pretendo sempre estar me especializando. Tanto na interpretação, quanto na música, para ser um artista completo. Caso apareça algum trabalho que eu precise cantar e atuar, eu saiba fazer”. Já Graciely acredita que está em seu melhor momento, mesmo tão jovem. “É a melhor fase de minha vida. Porque a gente aprende muito. Acredito que, lá na frente, vou olhar para isso tudo e pensar ‘eu não acredito que fiz isso com 15 anos’”.

Com grande produção e expectativa de público, o show promete ainda algumas surpresas. Segundo Marcela Martins, coordenadora de eventos da Aratu e responsável pela produção, “Salvador tem pouquíssimos eventos para o público infantil. A proposta da gente é trazer mais shows de excelente qualidade para que todos possam participar. É a novela infantojuvenil de maior destaque e traz uma grande oportunidade de conhecer o elenco tão de perto e ter essa interação”.

Serviço O que: Show Cúmplices de Um Resgate Onde: Concha Acústica do TCA / qua (2), às 18h Ingresso: R$ 100 e R$ 50 (meia) / Camarote: R$ 200 e R$ 100 (meia)

