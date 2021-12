Turnê Caetano apresenta Teresa terá show extra no dia 21

A turnê Caetano apresenta Teresa ganhou mais um dia de show, Além da sexta, 20, Caetano Veloso e Teresa Cristina também vão se apresentar no sábado, 21, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Os ingressos para o show começam a ser vendidos nesta terça-feira, 3 na bilheteria do TCA, nos postos do SAC do Shopping Barra e Bela Vista e pelo site Ingresso Rápido.

O ingresso para plateia custa R$ 110 inteira e R$ 220 para camarote.

Durante a turnê, Teresa Cristina abre a apresentação cantando o repertório de Cartola ao som do violão de Carlinhos 7 Cordas. Em seguida, ela é acompanhada pela voz e violão de Caetano Veloso. Juntos, a dupla canta sucessos do baiano.

