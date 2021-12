Tulipa Ruiz (pt.2): "Quero que todos escutem minha música"

No release do "Tudo Tanto", o crítico Zuza Homem de Mello escreveu: "A juventude antenada está ciente disso, os da plateia assistindo e se reconhecendo". Você circulou num público determinado, capaz de lotar o TCA, mas que não é o das rádios populares. Coloca como ultrapassar isso? Tem uma música sua que toca na trilha de novela "Cheias de Charme". Você pensa nisso? E o que você pode fazer em relação a isso?

Isso de entrar na trilha da novela foi surpreendente. Fazer shows em lugares novos e as pessoas cantarem mais nessa hora. Faz muita diferença. Muitas pessoas procuram o meu som porque ouviram na novela. O desejo do artista é que ele seja vinculado para o maior número de pessoas possível, que toque nas rádios. Acaba sendo um desejo do publico também. Se ele ouve minha música na novela, e vai me procurar na internet, é porque o público é interessado. Existe público para tudo que é tipo de música no brasil. Os meios, eles é que são fechados. As rádios deveriam ser mais democráticas, mais abertas para as músicas feitas no brasil. Um acesso maior, mais democrático para essa quantidade infinita de música que é feita o Brasil. O acesso tinha que ser maior, para poderem optar e não serem escravos de uma programação específica.

Você é literalmente filha da turma da Lira Paulistana (seu pai, o guitarrista Luiz Chagas, tocou na Isca de Polícia, banda que acompanhava o músico Itamar Assumpção). Por coincidência, também desde que você começou a cantar surgiram documentários apresentando essa turma paulista. Eles sofreram muito em não conseguir atingir um público maior por não tocar em rádios. Mas temos músicos como a Zélia Duncan, que regravou músicas do Itamar Assumpção, e elas tocaram nas rádios. Como fazer este "biscoito fino" chegar para um público maior, mas sem perder a referência do pessoal da Lira?

A Zélia acha o Itamar absolutamente pop. Ele é pop. O que acontece é que ele não tocou nas rádios populares. A Zélia, que tem abertura pra tocar nas rádios mais populares, ela grava e as pessoas não se assustam porque é pop.

Você busca isso então, ser uma artista pop?

Quero ser pop no sentido mais universal, mais democrático. No sentido do popular para todos.

Nisso, então, o Lulu Santos, que é seu convidado no disco, é uma referência?

O Lulu é coisa mais deliciosa do pop. Ele é pop no melhor sentido da palavra. Um artista incrível. Inclusive, minha aproximação com ele aconteceu no primeiro show que fiz em salvador. Foi aí que nos encontramos pela primeira vez...

E o convite para o Lulu participar do disco, como foi?

Ele já tinha falado de mim em alguns lugares, como no Altas horas. Ele estava em Salvador e eu também, e disse que queria ir no show. A gente conversou e foi super legal. Fomos a um show dele aqui em São Paulo também. Rolou uma simpatia. Durante o processo do disco, não tinha pensado num primeiro momento em chamar o Lulu. Nem tinha passado na minha cabeça, era uma coisa maravilhosa, mas até mesmo utópica, inatingível. Mas aí fizemos "Dois Cafés", que eu fiz mesmo no intervalo entre dois cafés. Saí como meu irmão para tomar um café numa livraria aqui em São Paulo com objetivo de levar uma música no ensaio. Gravei no assovio, mostramos a melodia pra banda. Enquanto a banda ficou tirando a harmonia, fiquei pensando na letra. Os meninos foram tomar outro café e eu já tinha terminado a letra. Quando começamos a fazer ela cantada ,pensei: 'nossa, essa música tem muito a ver com o Lulu'. Os meninos até tentavam imitar o lulu cantando. 'E aí, já pensou se ele topa?'. Ficou todo mundo com esse desejo absurdo, inatingível.

Apesar dessa aproximação espontânea, exista um pensamento do tipo: "se o Lulu Santos tá me dando esse aval, é porque estou no caminho certo...". Um cara que está aí na música desde os anos 1980, um benéfico, para ambos, encontro de gerações...

O que quero dizer é que a gente não pensou estrategicamente no Lulu. Ela foi ficando muito parecida com ele. Mandei um e-mail muito tímido para ele com título: '.o Lulu no meu novo disco?'. Fiquei duas horas pensando como seria esse título. Ele respondeu rapidamente dizendo: 'boa pergunta! Vamos fazer'.Ele ainda gravou uma guitarra slide, super animado. Foi incrível. E sobre essa coisa das gerações. O meu pai toca comigo, eu canto uma música dele no "Efêmera". Ele já tocou com o Itamar, com a Karina Buhr, com a Lulina, com um músico pernambucano chamado Ortinho. Ele circula numa cena que já ´é atemporal, são várias gerações misturadas. A característica do que vem acontecendo hoje na música é essa mistura mesmo. O importante pra mim é ser contemporânea do Lulu, a gente estar fazendo música, agora, em 2012. Como o Lulu, que é um cara super pop e fez muito sucesso nos 80, 90, não expira. Acho bonito.

Ainda sobre esse diálogo entre parceiros. Vejo em muitas matérias uma amizade entre os músicos da cena paulistana, uns citando os outros, mostrando intimidade. Até que ponto isso tem acontecido mesmo ou é muito mais uma imagem de um movimento paulista criado pela imprensa para sair em capa de revista?

No meu caso, especificamente, o meu irmão Gustavo já tocava antes que eu fosse cantora. Quando mudei para são Paulo, ele já tinha a turma dele. Então fiquei amiga do Léo (Cavalcanti), do Tatá (Aeroplano), da Anelis (Assumpção), da Tiê, do Thiago Pethit... Eles são meus amigos. Se eu for, um dia, advogada, eles vão continuar sendo meus amigos. Acho que existe um interesse e um intercambio entre as pessoas que estão fazendo música no brasil agora. Seja a turma de Belo Horizonte, do Rio, de Belém. As pessoas estão se encontrando, embora os trabalhos sejam muito diferentes. No caso de São Paulo, que todo mundo falta tanto, não existe essa coisa de cena, mas a grande característica das pessoas que fazem música é que São Paulo é um lugar de encontros. Aqui que eu conheci a Gabi Amarantos, o Lucas Santtana. as pessoas se cruzam.

E como o Criolo, que é um dos seus parceiros no disco na autoria da música "Víbora", entra para esta turma? Já vi alguns vídeos dele cantando uma música sua...

Tem essa coisa da galera ser comum, as bandas tem coisas em comum. O Ganjaman, que produziu o disco do Criolo, eu encontrava o Ganja no estúdio todos os dias. Então eu já conheço daí. O Guilherme Held (guitarrista da banda de Criolo) já tocou comigo em um outro projeto, também tocou com meu irmão. É um grande amigo. Cruzei com o Criolo em várias situações. Ele gostava do meu disco, eu gostava do disco dele. Rolou de fazer "Só sei dançar..." algumas vezes. E essa música, num primeiro momento, não tinha pensado no Criolo. Mas eu cheguei em um momento da música que a gente fez até a palavra "Víbora". Dessa palavra eu não sabia pra onde ir. Precisava de alguém que me empurrasse de um precipício nessa música, essa era minha sensação. Não sabia quem era a pessoa que ia chamar, mas sabia o que ela devia fazer. Precisa me dar um pontapé, um soco. O Criolo é essa pessoa, ele tem 'as manha' de fazer isso.

O seu disco foi lançado com apoio do projeto Natura Musical. Assim como você, existe toda uma geração da MPB concebendo álbuns por meio de recursos próprios ou por editais de empresas ou governamentais, ficando longe das grandes gravadores. Como você vê isso de associar sua imagem, o seu trabalho, a uma empresa?

Veja os discos que vão sair esse ano no Natura Musical. O meu disco, o do Tom Zé, o do Milton Nascimento e do Otto. Para mim, já é uma grande alegria estar no meio desses artistas, ser uma das contempladas. Eu fiz o disco exatamente do jeito que tinha desejado. No "Efêmera", eu queria ter chamado várias pessoas, ter arranjo de cordas, muitos desejos não aconteceram porque não era viáveis. O "Efêmera" foi um disco feito na camaradagem por todas as pessoas que participaram. O "Tudo Tanto" não, foi um disco viável.

Até então, você ainda não teve contato com as grandes gravadores. É algo que você repudia para um futuro contrato?

Não tive experiência em gravar com alguém me dizendo o que posso na minha música. E quero continuar com essa liberdade. Eu coloquei meu disco para download. não repudio, mas que seja um acordo 2012. e não 1950.

Suponho que você seja consumidora de artistas que também colocam seus discos para baixar, como Lucas Santtana, o Rômulo Froés...

Total. Sou uma consumidora que tem todos os perfil de ouvinte. Eu baixo, compro CD, vinil e compro na internet. Hoje em dia a gente tem que se preocupar com todos os perfis. Existe o cara que ainda compra CD. Mas também existe o menino de 12 anos que nunca comprou e nunca vai comprar. Ele nem sabe o que é isso. Todos estes perfis devem ser considerados. Não posso fazer um acordo que me impossibilite de conversar com um desses perfis, quero que todos tenham contato com a minha música.

