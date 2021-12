Tulipa Ruiz (pt. 1): "Não esperava que fosse vender disco"

Quero começar a entrevista com uma história que você contou em um dos seus dois shows aqui em Salvador, quando você veio para cá de carona com o pessoal da banda Dona Zica, no Mercado Cultural em 2003, e ficou maravilhada com a cidade. Como foi isso?

A primeira vez que fui para Salvador, eu ainda não cantava profissionalmente. Meu irmão (Gustavo Ruiz, músico e produtor dos dois discos de Tulipa) tocava com a Dona Zica, que participou do Mercado Cultural. Ia sair um ônibus aqui de São Paulo com o pessoal da Dona Zica e do Barbatuques. Na época, eu trabalhava numa agencia de comunicação, e fiquei muito na dúvida. "Eu quero ir com vocês, como é que eu faço". Na época, ainda fazia comunicação social na PUC. Descolei uns dias na agência que eu trabalhava e peguei carona com a galera que foi para o Mercado Cultural. Fiquei encantada.

Essa viagem, então, deu o estalo que esse era um mundo que você queria fazer parte?

Eu gostava de fazer música, mas ainda não era algo profissional. Demorei em associar isso, que a música poderia ser o meu oficio. Mas ali era mais essa viagem, estar com aquelas pessoas, cinco dias, vendo um monte de show. Ali era muito mais o meu lugar do que a agência. Eu não tinha isso muito claro, que era muito mais natural estar num ambiente musical. Demorou em cair a ficha. No Mercado Cultural, eu estava muito mais encantada com Salvador do que com fazer música. Tanto é que nunca passou pela cabeça voltar com meu trabalho para cantar no Mercado Cultural. Foi uma grande ironia do destino, se uma vidente me falasse isso, eu não ia acreditar.

Quando foi que a ficha caiu? Quando o primeiro disco saiu?

O "Efêmera" tem dois anos, foi lançado em maio de 2010. A ficha caiu, na verdade, quando as coisas com música começaram a ficar muito constantes. Recebi convite para fazer show, principalmente para participar de shows de amigos. Foi difícil conciliar com o meu trabalho. Na época, no final de 2008, trabalhava com jornalismo. Decidi sair da agencia que estava trabalhando para tentar fazer música. 'Vou experimentar'. Mas foi mais uma decisão atendendo uma demanda do que estava rolando, do que uma decisão estratégica. Em 2009 eu compus muito e fui gravar em 2010. Só que realmente foi uma surpresa quando lancei o "Efêmera". Não esperava que eu fosse vender disco. O "Efêmera" teve uma vida, ainda tá rolando. Foi um disco que teve muito desdobramento, que não expirou, o ciclo foi muito ativo.

Vi o primeiro show seu aqui em Salvador, em um lugar menor (Solar Boa Vista). Depois, soube queria teria um show seu no TCA. Me perguntei: "será que ela segura?". E foi um show cheio, bem bonito, com todo mundo cantando tudo. Existe a tensão em ter de ganhar de novo esse público com o novo repertório?

Esse disco é exatamente o contrário. O "Efêmera" eu testei muito no palco, tocamos muito ele, para depois gravar. Nesse agora, eu gravei primeiro e depois ele vai para o palco. A experiência contrária. É uma novidade para mim. Mas nos shows que temos feito em São Paulo e fora daqui, as pessoas já gritam as músicas do novo disco. Toca "Ok", toca "Dois Cafés". É muito legal como a rede dissemina a música, como ela é pulverizada. Nos shows as pessoas já vão ter conhecido as músicas. E estarão um pouco mais familiarizadas, não vai ser um repertorio tão inédito. Tudo mundo da banda está muito emocionado, muito excitado em fazer o primeiro show da turnê no Castro Alves, um lugar delicioso pra fazer um show. O público é muito carinhoso, muito receptivo. Para mim, nesse momento, acho mais gostoso chegar num lugar que me recebe com carinho do que num lugar que seja mais difícil. Tenho essa coisa da Bahia ser meio um porto seguro mesmo, aconchegante.

O show daqui terá todas as músicas do novo disco?

Quero fazer todas. Ainda estou na fase de desmamar o "Efêmera", não sei quanto vai ter do "Efêmera". 'Ai, meu Deus, E essa, e aquela'. Isso deve ser uma coisa mutante nos shows. Como agora fiz um monte de show, entendo como é a música na estrada. Varia se o lugar é fechado, aberto, pequeno, grande, se está chovendo, muitos fatores.

Este é um disco gestado na estrada? Vi que a gravação foi rápida, em um mês. Mas o processo de composição e arranjos tem a ver com o fato de estar sempre com a banda?

Ele tem muito disso. É o resultado de uma sonoridade em conjunto que veio da estrada. A sonoridade do "Efêmera" desemboca no "Tudo Tanto", tem a ver com tocar em estrada. Conviver em banda foi fundamental para esse disco. Eu tinha um monte de coisas pensadas pra ele desde antes do "Efêmera". Que desejei, mas não rolou. Ao mesmo tempo, algumas coisas entraram e outras não pro "Tudo Tanto". Gravamos rápido. Nesse disco, eu tive mais tempo para colocar a voz, fiquei muito a vontade.

Você quis brincar mais com sua voz no Tudo Tanto, usar ela também como um instrumento?

No "Efêmera", eu comparo muito com uma imagem. Quando dá um zoom em uma imagem sua, você vê seus poros se assusta com eles. Quando gravei pela primeira vez, fiquei com uma respiração esquisita. Foi como se tivesse dado um zoom na minha voz, vi todos os pelinhos. Um desejo pro "Tudo Tanto" é que eu não ia me assustar, e isso mais me instigou do que assustou. Consegui desfrutar. Ainda é como uma novidade, estou com poucas horas de voo de estúdio. Tentei usar isso ao meu favor.

adblock ativo