Tulipa Ruiz faz quatro shows neste final de semana em Salvador

A cantora Tulipa Ruiz desembarca em Salvador para uma série de shows intimistas, de sexta-feira a domingo (23 a 25/11), no espaço Caixa Cultural, localizado no centro da cidade. As apresentações acontecem às 20h, na sexta, às 17h e às 20h, no sábado, e às 19h, no domingo.

No repertório a artista fará um passeio por sua trajetória interpretando grandes sucessos da sua carreira como "A Ordem das Árvores", "Só Sei Dançar com Você", "Desinibida", "Dois Cafés", entre outras canções, com arranjos acústicos no intuito de transformar o show em um momento de maior aproximação e troca entre o artista e o público.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 9h dessa sexta-feira (23), no local do evento com valores de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

