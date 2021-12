Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci numa trama só, dividindo palco e repertório, mostrando afinidades e influências comuns. É esta a ideia de "Dia a Dia, Lado a Lado", show que tem estreia nacional nesta sexta-feira, 15, às 21 horas, no Teatro Castro Alves.

A turnê traz sucessos dos dois artistas e foi batizada com o título da única composição da dupla, feita juntamente com o compositor e guitarrista Gustavo Ruiz, irmão de Tulipa, em 2009. A música já havia sido apresentada pelos cantores em shows no início da carreira, mas só foi gravada no final do ano passado.

"Foi numa apresentação no Castro Alves que eu percebi a força desta música. As pessoas pediam e cantavam de um jeito muito especial. É simbólico estrear a fotografia oficial dela no TCA", conta Tulipa, feliz pela disponibilidade de pauta do teatro para a ocasião.

"Dia a Dia, Lado a Lado" caiu no gosto do público de Tulipa e Jeneci, considerados revelações da nova música popular brasileira nos últimos anos. Antes do lançamento do clipe oficial, mês passado, um dos registros da música no YouTube reunia mais de 2,5 milhões de visualizações.

Verena Paranhos Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci dividem palco do TCA

"Essa música sobreviveu seis anos na rede mundial de computadores. A internet amplificou a força dela. Muita gente não viu ao vivo. É muito legal porque ela revela também uma força da internet que não é passageira, que pode ser duradoura. É nesse tipo de conteúdo que a gente acredita", defende a cantora.

Sincronia

Por meio de Gustavo, com quem Jeneci já havia tocado em banda, os dois se aproximaram, antes mesmo de lançarem seus primeiros discos. Ela estreou com "Efêmera" e ele com "Feito pra Acabar", ambos em 2010.

"A gente acaba levando pra rua só o que a gente considera que faz diferença, que é expressivo, que toca o coração. Chegamos juntos e transformamos o amadorismo em um trabalho profissional. Nossa trajetória é de alguma forma sincronizada, mas casual, uma necessidade de expressão da época", afirma Jeneci.

Tulipa vê correspondência não apenas na música dos dois, mas também no processo. "A gente tem uma cumplicidade temporal muito grande. Independente de semelhanças na sonoridade, temos semelhanças no processo, na entrada, no caminhos. Nossos durantes foram ao mesmo tempo, tivemos as mesmas dores e delícias. Essa turnê é muito uma celebração do nosso encontro e da estrada, do caminho individual de cada um, que sempre foi lado a lado", diz a intérprete de sucessos como Só "Sei Dançar com Você", "Efêmera", "Do Amor, É".

Os cantores dizem estar celebrando a parceria ao longo da carreira e não têm pretensão de outros desdobramentos, como um disco conjunto, por exemplo. "Os discos são pequenas janelas do que de fato a gente é. Vamos ver o que está por vir", comenta Marcelo Jeneci.



Tulipa trabalha a divulgação do CD "Dancê" (2015), que ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro. Já Jeneci está envolvido em dois projetos: gravar o primeiro DVD da carreira em Sairé (PE) e um disco de forró com Dorgival Dantas.

"Sairé é onde eu fiz o clipe de 'Felicidade', cidade com 10 mil habitantes, onde eu comecei a tocar com 7 anos. Talvez o DVD seja a coisa mais íntima que eu já fiz", conta o cantor dono de outros hits como "Pra Sonhar" e "De Graça".

