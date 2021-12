Tulipa Ruiz e Jeneci lançam gravação inédita de parceria

Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci lançam nesta terça-feira, 15, a gravação inédita de "Dia a Dia, Lado a Lado", única composição assinada pelos dois, juntamente com Gustavo Ruiz, que é irmão da cantora. A música estará disponível no Spotify e ganhará também um videoclipe gravado em estúdio.

A composição motivou a dupla a realizar uma turnê conjunta em 2016. O show de estreia acontece em Salvador, no Teatro Castro Alves, no dia 15 de janeiro. O valor dos ingressos, que já estão sendo vendidos, varia entre R$ 30 e R$100.

"A gente está reinaugurando essa música e esse encontro", contou Tulipa em entrevista ao Jornal A TARDE por telefone.

História

Feita há seis anos, "Dia a Dia, Lado a Lado" foi apresentada ao público em shows do início da carreira de ambos e caiu no gosto dos fãs. Um dos registros da música no YouTube reúne mais de 2,5 milhões de visualizações.

"É nossa primeira composição, vinda do primeiro momento, em que os dois estavam olhando para a travessia que estavam com vontade de atravessar, antes de gravar o primeiro disco, com o pulmão cheio de ar", revelou Jeneci.



Para Tulipa, a internet amplificou a força da música. "Muita gente não viu ao vivo e ela sobreviveu seis anos sendo música na internet. Ela revela também uma força da internet, que pode ser duradoura", disse a cantora.

