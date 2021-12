Tulipa Ruiz divulga música do disco novo Dancê; ouça

A cantora e compositora paulista Tulipa Ruiz lançou, na noite de terça-feira, 14, a música "Proporcional", a primeira do "Dancê", terceiro disco da artista, previsto para ser lançado em 5 de maio de 2015. A faixa foi lançada pela plataforma Natura Musical e divulgada na página oficial da artista no Facebook.

A canção é uma parceria da cantora com o seu irmão Gustavo Ruiz e aborda as diferenças de um casal e a importância de conviver com elas. "Visto GG, você P. Você P, eu GG. Redondo, quadrado e reto. Cada um tem seu formato". A música tem arranjo com groove acentuado, antecipando o disco, que promete ser dançante, como o próprio nome diz.

A faixa foi gravada por Gustavo Ruiz e Luiz Chagas (guitarras), Márcio Arantes (baixo) e Caio Lopes (bateria), banda que acompanha a artista, e tem a participação de Dudu Tsuda (sintetizadores), Stephane San Juan (afoxé e pandeirolas), Cuca Ferreira (sax alto), Daniel Nogueira (sax tenor), Amilcar Rodrigues (trompete), Odirlei Machado (trombone) e Mário Rocha (trompa)

Na apresentação da música, Tulipa falou que "a vida é cheia de encaixes e no amor tudo tem cabimento. "Proporcional" fala das delícias de um encontro entre pessoas de diferentes formatos".O álbum está sendo divulgado aos poucos. Antes do single, a artista já havia informado o nome e disponibilizado a capa.







Corpo de baile! Depois da capa e do nome do disco novo que dividi aqui com vocês, chegou a hora de tirar os móveis da... Posted by Tulipa Ruiz on Terça, 14 de abril de 2015

