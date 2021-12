Tulipa Ruiz chega a Salvador com show de novo álbum

A cantora paulista Tulipa Ruiz se apresenta no dia 30 de agosto, às 21h, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. No show, Tulipa traz músicas do novo álbum de estúdio, intitulado 'Tudo Tanto'. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 50 e podem ser comprados na bilheteria do TCA e postos de vendas dos SAC's Barra e Iguatemi.

O novo disco da cantora inclui parceria com o rapper Criolo e participações de cantores como Lulu Santos, Daniel Ganjaman, Kassin e Rafael Castro. São onze faixas, todas assinadas por Tulipa, seja sozinha ou em parceria com outros compositores.

