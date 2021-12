Tulipa Ruiz apresenta show do álbum 'TU' no Teatro Castro Alves

Sete é considerado um número enigmático e está associado à sabedoria, à meditação e à reflexão. A cantora e compositora Tulipa Ruiz parecer ter sido envolvida nesta mística.

Ao completar sete anos de carreira fonográfica, Tulipa Ruiz teve o desejo de revisitar algumas de suas canções. Em novembro do ano passado, ela lançou TU, álbum que originalmente só viria com releituras, mas que acabou ganhando canções inéditas

O formato intimista de voz e violão, que ela chama de "nude", foi o meio de redescobrir a essência dessas composições. "Precisava fotografar as músicas nesse formato e, se não fosse agora, essa vontade ia se diluir", conta Tulipa.

Nessa sexta-feira, dia 26, a cantora vem à capital baiana para apresentar o álbum na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), às 21h.

Convivência

"TU é total tentativa de coexistir", canta a artista na faixa que dá nome ao álbum. O título dialoga com múltiplos olhares sobre o indivíduo, e da relação deste com o outro. "TU sou eu, mas também é você. Acho que estamos num momento de auto-observação, mas também de observar o outro. Esse é o exercício do TU", propõe.

Em Salvador, ela sobe ao palco ao lado do irmão, parceiro e produtor musical Gustavo Ruiz e do percussionista Samuel Fraga. A apresentação é a terceira do álbum, que já foi ouvido em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além das canções do álbum mais recente - sucessor do aclamado Dancê (2015) -, a cantora promete apresentar algumas outras.

No CD, lançado digitalmente, destacam-se as músicas Pedrinho e Desinibida, cujos personagens, caracterizados por uma forma livre de viver a vida, puderam ser ouvidos de forma desnudada.

"Desinibida não estava no repertório, mas entrou justamente pelo fato de que estamos vivendo um momento muito austero, de um atraso em muitas coisas, de monitoramento, de moralismo. Precisei me cercar dos meus personagens fortes, independentes e seguros. Desinibida e Pedrinho têm muito de mim, mas também têm muito de pessoas pelas quais sou apaixonada. O meu eu lírico é híbrido", afirma.

Meio a meio

Ao final do processo do quarto trabalho de estúdio, que Tulipa dividiu fundamentalmente com Gustavo, foram escolhidas nove músicas. Dentre elas, quatro (Desinibida, Pedrinho, Algo Maior e Dois Cafés) foram reencontros de álbuns anteriores e outras quatro (Game, Terrorista Del Amor, Tu e Pólen) nasceram da empolgação da dupla de compositores.

O desempate ficou por conta de Pedra, última faixa do álbum, música do guitarrista Luiz Chagas, pai de Tulipa, feita a partir de um poema de seu amigo Dirceu Rodrigues. "A presença do meu pai é fundamental na minha história com a música. Ouvi essa música num show que ele tinha feito há pouco tempo aqui em São Paulo, e achei muito interessante ele ter musicado esse poema, que para mim é muito imagético. É como se ele tivesse feito uma trilha sonora", diz a cantora.

Crescida no meio musical (seu pai tocou ao lado de Itamar Assumpção), Tulipa conta que sempre teve apreço pela arte, mas não imaginava que cantar seria seu ofício. Estudou canto na adolescência e, quando realizou os estudos de Comunicação em São Paulo, a música caminhou em paralelo. "Se eu não estivesse cantando, estava escrevendo sobre música, ou desenhando flyer para o show de algum amigo. A música sempre foi meu assunto, mas não sabia que seria meu ofício", diz a artista, que também é ilustradora.

Depois de Salvador, Tulipa Ruiz participa no dia 27, às 20h, de uma serenata no Projeto TAMAR, em Praia do Forte. A noite musical vai ser pela conservação das tartarugas marinhas.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

