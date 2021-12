"Tudo Tanto" - Faixa a faixa por Tulipa e Gustavo Ruiz

1. É (Tulipa Ruiz)

TULIPA

Fiz essa música a partir da idéia de que estamos em processo e de que o amor deve respeitar esse movimento. O movimento das mudanças, da individualidade de cada um e das parcerias e uniões dentro desse turbilhão de coisas que somos.

GUSTAVO

A partir de um rascunho feito pela Tulipa já com todas as idéias do que seria o arranjo vocal da música, nasceu a harmonia desta canção. Com o arranjo de base composto pela banda (Caio, Marcio, Gustavo e Chagas), acrescentamos os synths do Dudu Tsuda, o shaker do Stephane San Juan e o arranjo de cordas com contrapontos levemente orientais escritos pelo Jacques Mathias.



2. OK (Tulipa Ruiz/ Gustavo Ruiz)

TULIPA

Meu avô vivia falando para minha avó "você tem tudo para ser perfeita, só falta um pouquinho". Achava isso engraçado mas ela se irritava muito com esse elogio torto. A gente se preocupa muito com que os outros pensam da gente. E as pessoas sempre irão projetar coisas em nós. A idéia da música é essa. Fiz a melodia e o começo da harmonia, mostrei para o Gustavo e continuamos a música juntos.

GUSTAVO

O arranjo de base desta música foi o pontapé inicial para o pizzicato das cordas escrito pelo Jacques Mathias. A música conta com a participação do músico Stephane San Juan nas maracas. O arranjo de base foi composto pela banda da Tulipa (Caio, Márcio, Gustavo e Chagas). Gravamos a guitarra do Chagas com um slide e um phaser. Embora o arranjo não soe exatamente brasilianista a levada de bateria do refrão faz referência a um jeito de tocar samba criado pelo músico Luiz Carlos Batera nos anos 1970.

3. QUANDO EU ACHAR (Tulipa Ruiz/Gustavo Ruiz)

TULIPA

Comecei essa música com o Gustavo antes do disco. A gente gostava dela, mas faltava alguma coisa, o que combina muito bem com o título da música. Durante o processo de composição do disco, ela veio com força total durante os ensaios e entrou para o repertório.

GUSTAVO

Essa música tem um elemento novo e inesperado no arranjo: O baterista Caio Lopes gravou bombardino na canção, um instrumento de sopro que fica entre um trombone e uma tuba. Gravamos um coro masculino com dezesseis vozes. Foi a banda da Tulipa que fez o arranjo de forma coletiva, contamos com as participações dos músicos: Bruno Buarque na percussão e do músico Dudu Tsuda no Synth.

4. LIKE THIS (Tulipa Ruiz/ Ilhan Ersahin)

TULIPA

Fui convidada pelo americano Ilhan Ersahin a participar de um show de seu projeto Wax Poetic, que veio de Nova York para fazer uma série de shows no Brasil. Ele me mandou uma base nervosa e pediu para eu compor algo em cima. Acabei contando uma história nervosa também.

GUSTAVO

Tulipa criou uma melodia muito interessante sobre uma base enviada pelo Ilhan Ersahin. Rearmonizei o refrão e gravamos uma base bem suja. A música tem dois elementos novos no arranjo: Piano tocado pelo Márcio Arantes e o coro composto pelos músicos Caio Lopes, Márcio Arantes e Gustavo Ruiz. O arranjo vocal masculino faz referência à banda Beach Boys.

5. DESINIBIDA (Tulipa Ruiz/Tomás Cunha Ferreira)

TULIPA

Sou muito fã de Os Quais, banda portuguesa do músico Tomás Cunha Ferreira. Quando o conheci em Lisboa, descobri que ele também gostava do meu trabalho e que tínhamos muitos músicos amigos em comum. Tomás me prometeu mandar alguma música para terminar e assim fez. Me enviou por e-mail e quando ouvi, durante o processo de composição do disco, a letra veio num estalo, como se a música fosse o cenário perfeito para a personagem que surgiu. Uma mulher que caminha pela vida deliciosamente, saboreando descabidamente cada segundo de seu presente.

GUSTAVO

A primeira música do disco gravada pelo núcleo carioca formado pelos músicos (Kassin, Stephane San Juan, Alberto Continentino e Donatinho). O arranjo de base foi composto por todos em estúdio. Depois somamos a percussão do Bruno Buarque e o arranjo de cordas e clarinete escrito pelo Jacques Mathias. A música é divida em duas partes a primeira a canção escrita sobre a melodia enviada por Tomas Cunha e letra criada pela Tulipa e a parte final instrumental com harmonia criada por mim.

6. SCRIPT (Tulipa Ruiz/Gustavo Ruiz)

TULIPA

Gustavo deu o pontapé inicial na música e na primeira estrofe. A partir daí foi fácil rasgar seda para um benzinho imaginário.

GUSTAVO

Faixa gravada no Rio. Arranjo de base composto em studio pelos músicos (Kassin, Stephane San Juan, Alberto Continentino e Donatinho). Em São Paulo, gravamos Dudu Tsuda no Synth e Rafael Castro na guitarra. Esta é minha primeira Aventura no mundo dos letristas (Devo lhe dizer que a vida é curta/ que eu amei você e amei sem culpa/ devo lhe dizer que a minha cura/ é você meu bem, é você meu bem, é você meu benzinho)

7. DOIS CAFÉS (Tulipa Ruiz/Gustavo Ruiz)

TULIPA

Essa música foi feita durante dois cafés, um no começo da tarde e outro no fim. Ela fala sobre a batalha do cotidiano e da necessidade de leveza para não entrarmos em colapso. Quando terminamos a música achamos que a melodia tinha a ver com o Lulu Santos, que a música poderia ficar boa com a voz e a guitarra dele. Batata!

GUSTAVO

Uma honra contar com a participação do Lulu cantando e tocando guitarra slide. O Stephane San Juan deu sua contribuição gravando agogô e o Dudu Tsuda, synth. O arranjo de base foi composto pela atual banda da Tulipa em estudio (Márcio Arantes, Caio Lopes, Luiz Chagas e Gustavo Ruiz). Pra mim foi a música mais difícil de mixar em todo disco por achar que o nosso universo e o do Lulu poderiam soar muito díspares mas a canção, sobretudo a melodia têm tanto a ver com o Lulu que isso não aconteceu. Ô Sorte!

8. EXPECTATIVA (Tulipa Ruiz/Gustavo Ruiz)

TULIPA

É como se essa música falasse da vida durante uma festa. Desejos e vontades indagados enquanto você dança, flerta e toma umas "na expectativa de que o inesquecível aconteça". Gustavo me mostrou a música e a letra não poderia falar de outra coisa.

GUSTAVO

Outra canção gravada pelo núcleo carioca do disco (Kassin, Stephane San Juan, Alberto Continentino e Donatinho). Ela soa quase como um electro e a letra foi composta em cima da linha do baixo. Experimentamos nessa música um coro no refrão todo recortado funcionando como um sample.

9.BOM (Tulipa e Gustavo Ruiz)

TULIPA

Uma música para suavizar dores, traumas, perdas, desgostos, desafetos e derrotas.

GUSTAVO

A partir de um sample de bateria extraído e muito editado da música "Love Is Strange", da banda Wings de Paul McCartney, compus a linha de baixo e mostrei para a Tulipa que rapidamente pensou em letra e melodia. Convidamos para gravá-la em estudio o baterista Guilherme Calzavara que entendeu muito bem o espírito da canção. Somamos baixo e clarinete gravados pelo Márcio Arantes e arranjo de cordas e clarone escrito pelo Jacques Mathias.

10. VÍBORA (Tulipa Ruiz/ Criolo/ Caio Lopes/ Gustavo Ruiz/ Luiz Chagas)

TULIPA

Começamos essa música durante o ensaio. Os meninos fizeram a harmonia toda e eu comecei a fazer letra e melodia. Empaquei no refrão, como se tivesse virado uma estátua ou tido uma cãibra. A letra estava muito forte e eu não sabia para onde ir. Precisava de alguém que me empurrasse precipício abaixo. Essa era a sensação. Foi aí que o Criolo entrou na jogada.

GUSTAVO

Uma das músicas mais complexas do disco por seu andamento lento, melodia sinuosa e a pouca harmonia. O Arranjador Jacques Mathias conseguiu dentro desse contexto, compor um arranjo completamente cinematográfico para a canção. É uma música bem crua porém densa. A composição mais coletiva do álbum. Destaco a guitarra do Chagas gravada em estéreo. Toquei baixo, Márcio Arantes Synth, Caio Lopes bateria e bombardino e o Stephane San Juan as percussões.

11. CADA VOZ (Tulipa Ruiz)

TULIPA

Essa música existe antes do "Efêmera" e sempre a toquei nos shows. Era uma música do "ao vivo", que se transformou nos palcos, ficou mais roqueira. Resolvi registrar essa música, tirar uma nova fotografia dela, que saiu bem parecida com a minha primeira idéia. Algo mais rítmico e menos harmônico

GUSTAVO

Quando gravamos o Efêmera em 2010, já existia a vontade de chamar o SP Underground para gravar uma faixa conosco. Por uma questão de agenda isso não aconteceu. Agora no segundo álbum conseguimos organizar essa sessão que aconteceu de forma muito fluida. Parece que a música nasceu para ser tocada por esta formação. Guilherme Granado (marimba), Richard Ribeiro (bateria) Rob Mazurek (Trumpete) Maurício Takara (Synth), Márcio Arantes (baixo) e Gustavo Ruiz (guitarra). Tocamos essa música nos shows mas a gravação feita por esta banda é o que mais se aproxima do que a letra quer dizer. Poucos caras sabem fazer música respeitando o silêncio e a respiração como o São Paulo Underground.

adblock ativo