"Tudo o que faço hoje é pensando nos meus filhos", diz Gusttavo Lima em entrevista exclusiva

Com a agenda de shows lotada, o cantor Gusttavo Lima vem tentando cada vez mais administrar seu tempo para ficar próximo da família. O artista é um dos cantores sertanejos mais influentes da atualidade, não é atoa que ele segue no posto de compositor e intérprete da música mais tocada nas rádios no Brasil neste primeiro semestre de 2019.

Cem mil, parceria do artista mineiro com o baiano Tierry, alcançou mais de 67 mil execuções nos primeiros seis meses do ano. Gusttavo marca presença na capital baiana na sexta-feira, 2 de agosto, com o seu tradicional show 'Buteco do Gusttavo Lima'.

Em entrevista exclusiva ao Portal A Tarde, o cantor falou um pouco sobre as mudanças na rotina por conta da paternidade, a parceria com Tierry, seu retorno ao festival Villa Mix, dentre outros assuntos.

No último mês você voltou a se apresentar no maior festival de música sertaneja do mundo, como foi esse retorno? O que mudou desde a sua primeira apresentação no Villa Mix?

Foi realmente um retorno incrível. Graças a Deus, nosso show no Festival era um dos mais aguardados e o público nos recebeu com um carinho gigante! Eu também estava ansioso demais por essa apresentação no VillaMix de Goiânia, afinal, foi lá que tudo começou. Com certeza, muitas coisas mudaram desde a primeira vez que tivemos a honra de subir naquele grande palco. Sou bastante grato por voltar a fazer parte desse evento.

No mês de agosto, o público baiano vai poder conferir o Buteco do Gusttavo Lima em Salvador, o que você considera como diferencial desse show? Qual sua expectativa?

Sim, estaremos com o nosso Buteco logo no comecinho de agosto, no dia 02, em Salvador e a expectativa não poderia ser melhor! O público pode esperar um show bem especial, cheio de hits e com muita moda boa! Vamos fazer um grande evento, contando com as apresentações dos nossos parceiros Xand Avião e Bell Marques. Será uma festa inesquecível para todos nós.

O DVD 'O Embaixador' foi um sucesso total, que emplacou vários hits. A que você atribui tamanha aceitação? Qual foi o diferencial desse projeto?

A gravação do DVD de Barretos foi a concretização de um sonho, um projeto grandiosos em todos os sentidos, muito bem pensado e estruturado e que trouxe um repertório bem bacana. Acredito que a junção de todos esses fatores foi responsável por esse resultado. As músicas caíram na boca da galera e, graças a Deus, estamos colhendo muitas coisas boas. Daqui pra frente, a ideia é continuar apostando na bachata e em elementos diferenciados, sempre trazendo novidades para o nosso público.

O que mudou na vida do Gusttavo Lima cantor após se tornar pai?

Ser pai realmente trouxe um novo sentido para a minha vida e tudo o que faço hoje é pensando nos meus filhos. Com relação a carreira, afeta a questão da rotina, pois busco conciliar melhor a agenda, voltando para casa o máximo possível para poder ficar mais perto da minha família.

Segundo o Instituto Crowley, Cem Mil foi a música mais ouvida nas rádios no primeiro semestre de 2019. A faixa foi uma composição feita em parceria com o baiano Tierry. Como você explica o sucesso dessa canção?

Desde o início do projeto, “Cem Mil”, com certeza, já era uma das maiores apostas do DVD. É uma música que quando canto é sempre muito especial. Acredito que a galera sentiu esse carinho por essa canção, o que, talvez, possa explicar essa repercussão.

Como aconteceu esse contato entre você e Tierry? Você já trabalhou com outros compositores baianos?​

Nosso primeiro contato aconteceu há cerca de uns dois anos. Na época, já conhecia o trabalho dele e admirava muito. Foi então que pedi algumas músicas pra gente gravar. Quando ele me mandou “Cem Mil”, ela veio com outro arranjo, mas mesmo assim gostei muito e pensei de imediato que essa seria uma música de trabalho. Não deu outra.

Você acaba de lançar duas músicas simultaneamente, Milu e Online, que aproximam seu sertanejo com a bachata e o arrocha, ritmos que já vêm aparecendo também em outros trabalhos. Como surgiu essa decisão de incorporar novos sons?​

Sempre gostei muito da bachata e, por isso, tivemos a ideia de trazê-la para o nosso trabalho. Acredito que um dos nossos papéis, como músico, é contribuir de forma positiva, apresentando coisas novas e é dessa maneira que busco fazer minha contribuição.

Seu próximo DVD será gravado no Nordeste, no 'Festival Expocrato', o que os fãs podem esperar desse novo trabalho?

Estamos escolhendo repertório e pensando em cada detalhe desse novo projeto, que, com certeza, será mais um DVD bastante especial. Já pensava há um bom tempo em realizar uma gravação em Crato que é uma festa muito tradicional. Avisa todo mundo que estamos chegando! É o Embaixador em Cariri! Vamos fazer história!

*Estagiária sob orientação da editora Maiara Lopes

