Tuca Fernandes é presença confirmada no Axé Brasil 2014

O cantor Tuca Fernandes confirma presença na 16º edição do Axé Brasil, que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento ocorre nos dias 15 e 16 de agosto, no Estádio Independência, e reúne os maiores nomes do axé music. A cidade mineira é considerada a segunda casa do axé e mais uma vez receberá Tuca no festival. Tuca, que recebeu título de cidadão honorário pela cidade, garantiu que ninguém vai ficar parado.

