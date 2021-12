Tuca Fernandes comanda o Luau do Balada

A segunda edição do Luau do Balada vai agitar o Grand Hotel Stella Maris neste sábado, 29, às 18h. Tuca Fernandes vai comandar a festa, que também terá os shows de Filhos de Jorge, Nata do Samba, Pra Casar, Danniel Vieira e Pinguim Rei.

Tuca vai aproveitar para lançar a canção "Dourada Cor", uma mistura de samba e funk com uma pegada baiana, composta por Fabinho Obrian, Filipe Scandurras e Mago Santanna.

O primeiro lote de ingressos para pista já estão a venda nos balcões Ticketmix e Lojas da Central do Carnaval, e os Camarotes na Sede da Produtora Diva e Lojas Zip.

