Trynave vai à Praia do Forte sob o comando de Durval Lelys

A temperatura não para de subir e, junto ao calor do verão, as já tradicionais festas que animam a estação mais quente do ano na Bahia dão ao público um gostinho do Carnaval. Nesse sábado, 10, o aperitivo acontece na Praia do Forte, que recebe Durval Lelys e seus convidados para a primeira edição baiana do Trynave.

Anteriormente conhecida como Trivela, o evento assume agora um novo formato. A novidade é a junção com o Evanave, entregando ao público uma festa baseada em um novo equipamento, o mini trio elétrico batizado de Trynave, que entrega ao público um show fisicamente mais próximo do artista.

"É sempre uma evolução por conta do equipamento", explica o cantor e compositor Durval Lelys sobre as mudanças na festa. "É trazer o Carnaval de trio elétrico para mais próximo do público".

Às 15h, as dez mil pessoas que são esperadas para o evento conferem quatro grandes shows em dois espaços distintos.

No palco, apresentações de É O Tchan e Pablo. Em um pequeno trio futurístico, a chamada Trynave, Durval Lelys e a Banda Eva fazem apresentações em clima de proximidade com os foliões, deixando-os muito perto dos artistas. A ideia, como explica Nei Avila, diretor da NER Esporte e Entretenimento, que organiza o evento, é de uma festa em que o trio corre atrás do público.

O palco e a nave

A festa faz sua estreia em solo baiano com o novo formato. Já tendo participado do Trynave em Fortaleza, Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, destaca a boa sensação de tocar em casa. E no ano em que o grupo completa 35 anos, Pezzoni promete um show que traz para o público a trajetória do grupo. "Nós vamos contar toda a história do Eva à nossa maneira", explica o cantor.

Enquanto isso, o anfitrião Durval Lelys traz um repertório com canções tradicionais do Asa de Águia, banda em que liderava o vocal até o ano passado, além de novas faixas, como Ver o Que Restou e Salto Alto, mostrando uma fase mais flexível nos ritmos de suas composições.

"Eu queria fazer algo mais abrangente, criar novas experiências musicais além do Carnaval", explica Durval.

