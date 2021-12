Tropical Selvagem lança EP no Vila Velha nesta quinta-feira

O Tropical Selvagem lança EP no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, nesta quinta-feira, 9, às 20h. O show do grupo, formado pelo cantor e compositor Ronei Jorge (ex-Ladrões de Bicicleta), o arranjador e multi-instrumentista João Meirelles (Baiana System) e a artista plástica e diretora de arte Lia Cunha, conta com várias participações, como o guitarrista Junix, a cantora Manuela Rodrigues e Rebeca Matta.

A apresentação, ao todo, terá 11 músicas. As cinco faixas do EP e outras cinco que não entraram, mas que já têm sido apresentadas pelo grupo durante os shows. A novidade é a canção "Alice", que também fez parte da trilha sonora do espetáculo "Para o Menino Bolha", de Paula Lice, do qual Ronei Jorge e João Meirelles fizeram a direção musical.

Em atividade desde 2013, esse é o primeiro trabalho gravado do trio e está disponibilizado em página na plataforma SoundCloud. Quem ainda tem o costume de comprar o disco físico, também poderá adquirir no evento de lançamento uma versão exclusiva, elaborada pela diretora de arte do grupo. Para isso, é necessário chegar cedo, pois apenas 250 cópias serão vendidas.

De acordo com Ronei Jorge, a ideia de ter também o EP físico foi um consenso entre os integrantes do grupo. "O Tropical Selvagem tem a característica de ter esse trabalho visual presente e a ideia de ter o EP físico, com a arte de Lia, foi uma coisa que agradou a todos nós. É um pouco o fetiche que temos até hoje também", falou o compositor do trio.

A música colaborativa e processual é característica do Tropical Selvagem. Sempre com convidados durante as apresentações, o trio busca constantemente agregar outros artistas tanto na música quanto no trabalho visual. Segundo Ronei, no grupo, o repertório não é reduzido ao pensamento na música, pelo contrário, as linguagens são complementares.

"A gente funciona com essas três pontas, é uma das nossas particularidades. A partir de uma obra de Lia, a gente cria uma música. Ou o contrário. Geralmente, você tem um grupo com os instrumentistas e o cantor. No Tropical, a música se acopla às instalações no palco e ao trabalho visual. Essa, talvez, seja a nossa diferença", completou.

