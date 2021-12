Troféu Caymmi oficializa volta em 2014

Desativado desde 2007, o Troféu Caymmi teve sua volta anunciada do jeito que deveria: a beira-mar. O anúncio foi feito no final da tarde desta quinta-feira, 7, em evento para convidados e a imprensa no Forte de São Diogo, com a presença de artistas e autoridades.



Idealizador do Troféu, o músico Tuca Moraes estava radiante. "Foram anos de luta. Entrei em contato com várias empresas, mas nenhuma resolveu encampar a volta do projeto", conta.

"Dori Caymmi (filho de Dorival) me procurou, interessado em retomar o Troféu, até para fazer parte das comemorações do centenário de Caymmi, que é em 2014. Ele queria que o ápice das celebrações fosse na entrega dos prêmios", afirma Tuca.



O projeto acabou encontrando seu lar na Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turismo e Cultura e da Fundação Gregório de Mattos.



Visibilidade



Realizado de 1985 até 2007, o Troféu Caymmi foi uma grande vitrine da música baiana, dando visibilidade a nomes de impacto ainda em início de carreira, como Daniela Mercury, Gerônimo, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e muitos outros, em vários gêneros.

"O Caymmi sempre foi aberto a artistas de todos os mercados, todas as tendências e gêneros de música. Faço questão de reforçar que, para o Troféu Caymmi, o critério mais importante é a qualidade", reiterou Tuca.



Com um glorioso fim de tarde no Porto da Barra emoldurando o palco , o mestre de cerimônias Jackson Costa declamava poesias ao som do Grupo Garagem - e ia chamando os organizadores e artistas para o palco.



Falaram Tuca Moraes, Elaine Hazim (Via Press), Fernando Guerreiro (presidente da Fundação Gregório de Mattos), Guilherme Bellintani (titular da Sec. de Desenvolvimento) e o prefeito ACM Neto - que teve o privilégio do único momento em que o público, que fazia um burburinho ensurdecedor, calar-se para ouvir alguém falar.



"Este momento tem grande simbologia para nós. Com o centenário de Caymmi se aproximando, nada melhor do que ser parceiro do Troféu que leva seu nome e estimulou tantos talentos de nossa música", disse. "Queremos fazer neste espaço (Forte de S. Diogo) uma mostra permanente para Caymmi, Carybé e Pierre Verger", anunciou.

