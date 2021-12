Trio Irakitan faz show de 65 anos

O Trio Irakitan se apresenta nesta sexta e sábado, em Salvador, em comemoração aos 65 anos de existência do grupo musical. Os shows, que acontecem no Café-Teatro Rubi - Sheraton da Bahia Hotel, às 20h30, vão além das músicas: entre uma canção e outra, os integrantes do trio dividem com a plateia histórias destes 65 anos.

No repertório estão boleros que marcaram a trajetória do grupo, como "Perfídia", "Aqueles Olhos Verdes" e "Foi Somente uma Vez". O couvert custa R$ 80.

adblock ativo