A casa não chegou a lotar, mas um público significativo saiu de casa para prestigiar o evento no Barra Hall, em Salvador, que começou com a banda local Veuliah cumprindo bem sua missão de esquentar a galera em um show muito aplaudido.

Após um intervalo que poderia ser mais breve, Tarja surgiu no palco, ao som característico da ópera rock O Fantasma da Ópera, tema que é um must em seus shows. Foi o bastante para levar o povo ao delírio.

Muito à vontade e visivelmente feliz pelo encontro com um público diferente (e ávido), a cantora enfileirou hits da carreira solo e da ex-banda Nightwish: Die Alive, I Walk Alone, Victim of Ritual, Until My Last Breath etc.

Acompanhada de banda competentíssima, a voz cristalina da soprano soou perfeita no local. Entre uma música e outra, Tarja se disse feliz por estar ali e arrematou: "I love you", sendo respondida pelo urro do povo.

Com direito a duas trocas de roupa, Tarja surgiu de preto, depois veio com uma camisa vermelha de strass (ou algum material brilhante que o valha) e encerrou com um sobretudo com capuz para cantar Victim of Ritual, sempre acompanhada em coro pela galera.

Um belo show internacional que não decepcionou que foi lá conferir.

Chico Castro Trinados, metal e sorrisos no show de Tarja

