Trilhas Baianas abre projeto Cena, Som e Fúria

O projeto Cena, Som e Fúria, que durará de julho a outubro em Salvador, começa nesta quarta-feira, 15, no Teatro Gregório de Mattos, reaberto após oito anos de inatividade, com o show Trilhas Baianas, às 20h. Idealizado pela Dimenti Produções Culturais e pela Associação Conexões Criativas, Cena, Som e Fúria é uma plataforma artística com ações integradas em diversas vertentes, buscando relações entre música, som e cena (performance).

O projeto acontecerá por meio de shows e espetáculos musicais, exposições sonoras, oficinas, entre outros. Em cada uma dessas ações, a intenção da plataforma, segundo seu curador Jorge Alencar, é encontrar uma maneira de articular os três pilares do projeto, "para pensar cada uma dessas linguagens com complexidade", explica Alencar.

A convite do Cena, Som e Fúria, os músicos e compositores Luciano Salvador Bahia, Jarbas Bittencourt e João Milet Meirelles se uniram para realizar o inédito Trilhas Baianas, exclusivamente formado para estrear o projeto.

"Estes são, certamente, os três dos mais inventivos e produtivos compositores para dança e para teatro na Bahia, então, decidimos reuni-los num só show para colocar em evidência a sua produção no campo cênico e na dança", opina Jorge Alencar. O show ainda contará com a participação especial da atriz e cantora Lia Lordelo e do músico e compositor Ronei Jorge.

Teatro musical

Uma das preocupações da curadoria do projeto é desmistificar o termo teatro musical, que tem sido associado ao que se produz no Sudeste do país e que tem como referência as produções estadunidenses da Brodway.

"A gente queria pensar o que é o teatro musical na Bahia, que é pioneiro na articulação da dramaturgia, música e coreografia", conta o curador, enquanto salienta que é importante buscar o que é produzido e quem são os personagens que produzem esse teatro musical baiano.

