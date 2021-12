Tributo a Raul Seixas no Rio Vermelho

Junto aos festejos à Rainha do Mar, a banda Valdir Toca Raul comemora os 70 anos de Raul Seixas em 2015 em show gratuito, nesta segunda-feira, 2, na Companhia da Pizza, a partir das 19 horas. Com Valdir Andrade (voz), Eric Assmar (guitarra), Rafael Zumaeta (baixo) e Rafael Menduyn (bateria), a apresentação terá participação especial de Carlos Eládio, guitarrista do grupo Os Panteras, banda que acompanhou Raulzito na década de 1960. O repertório do tributo no restaurante do Rio Vermelho é formado pelas obrigatórias Metamorfose Ambulante, Sociedade Alternativa, Gita e Rock do Diabo, passando por músicas menos conhecidas do lado B e outros sucessos.

