Tributo a Pink Floyd será realizado em Vilas do Atlântico neste sábado

A banda Spectro realiza neste sábado, 25, às 21h30, no Santa Música, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas - Região Metropolitana de Salvador (RMS), o show "Tributo a Pink Floyd”, em homenagem a banda britânica de rock.

Durantre a apresentação, serão interpretadas canções mundialmente conhecidas como 'Wish you were here', 'Time', 'Comfortably num,b' e 'Another brick in the wall'. A abertura do evento ficará por conta da Dj Phepzh.

Os ingressos custam R$ 40 na bilheteria do local e R$ 30 (lista promocional) e R$ 25 (lista de aniversário) por meio do número 99641-4181.

