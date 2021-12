Tributo a Gonzagão reúne forrozeiros em Salvador

Nesta sexta-feira, 13, as bandas Flor Serena e Cacau com Leite comandam noite de homenagem aos 101 anos de Luiz Gonzaga. Tributo a Gonzagão, a festa, acontece há cinco anos no Coliseu do Forró.

Este ano, além das bandas anfitriãs, conta com convidados como Léo Macedo (Estakazero), Virgílio, Zelito Miranda, Eugenio Cerqueira, Maviael Mello, Celo Costa, Gilton Della Cela, Os Filhos De Gonzaga, Del Feliz, Paroara do Acordeon e João Almeida. No repertório, os clássicos do Rei do Baião. A partir das 22 horas.

adblock ativo