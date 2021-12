Tributo a Elvis Presley chega a Salvador nesta sexta-feira

Nos dias 17 e 18 de agosto, às 21h, o Teatro Sesc Casa do Comércio receberá o "Elvis is Back - Tributo ao Rei do Rock", uma homenagem a Elvis Presley, que hoje completa 41 anos de morte.

O show, além de reverenciar o cantor, traz o máximo de fidelidade possível, utilizando violão, joias e trajes norte-americanos semelhantes aos usados pelo Elvis.

Com a presença dos músicos da Elvis Tribute Band (ETB), as versões originais das canções e o tom cantado pelo artista serão mantidas.

Mark Rio, artista, cover e fã, será o protagonista do espetáculo. Ele é mundialmente conhecido pela sua dedicação ao ídolo, possui sete títulos internacionais e é reconhecido pela BBC de Londres.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 e estão à venda na bilheteria do teatro e no site Ingresso Rápido.

