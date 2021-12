Tributo a Cazuza chega a Salvador

Cazuza ganha homenagem com espetáculo nomeado Tributo a Cazuza. O show é apresentado por Valério Cazuza, considerado o maior cover do artista.

“Uma vez gravamos num CD o ensaio em um estúdio e sem que eu soubesse os amigos colocaram para ouvir e eu tinha certeza que era a voz do Cazuza, até eles confirmarem que era eu”, comenta Valério em nota.

No repertório, Valério vai cantar os grandes sucessos do artista como "Bete Balanço”, “Ideologia”, “O tempo não para”, “Codinome Beija-Flor” e “Exagerado”. O show vai acontecer no dia 9 de julho, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 19h.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, SAC's do Shopping Barra e Bela Vista e no site: www.ingressorapido.com.br. Os valores estão entre R$ 40 e R$ 100.

