O musical ''Back To Amy" chega a Salvador nos dias 12, 13 e 14 de agosto. O espetáculo, que celebra o sucesso da cantora britânica Amy Winehouse, é assinado pela João Tadeu Produções. O especial começou em julho e deve excursionar pelo país.

As apresentações serão no Teatro Sesc Casa do Comércio. O show será realizado por Bruna Góes, cantora que participou do "The Voice" (2013) e se consagrou interpretando as músicas da britânica.

O espetáculo conta com uma banda completa e o show configurado conforme o original, incluindo a famosa performance de palco dos backing vocals. A artista trará no repertório os grandes sucessos de Amy, como "Rehab", "Back to Black" e "Valerie".

Os ingressos serão vendidos entre R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Apenas 40% dos ingressos serão comercializados a meia-entrada.

Migos, não deixem p comprar de última hora. Já vendemos mais da metade dos ingressos do RJ, que é só final de Julho. pic.twitter.com/2z1OBZRRVY — Bruna Góes (@goeswithsoul) 2 de junho de 2016

Tributo à cantora Amy Winehouse chega a Salvador

