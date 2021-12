Tribalistas lança álbum completo na madrugada desta sexta-feira

Quinze anos e três milhões de cópias vendidas depois, Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes lançam o segundo álbum do projeto Tribalistas. O trio, que já tinha divulgado os quatro primeiros singles no serviço Spotify, disponibiliza agora, à 0h desta sexta-feira, 25, o álbum cheio em todas as plataformas digitais.

E se o sucesso das primeiras faixas se repetir (segundo o Spotify as quatro músicas, Diáspora, Aliança, Um só e Fora da Memória, tiveram melhor lançamento de MPB da história do serviço e ultrapassaram 12 milhões de visualizações), a expectativa é que o novo trabalho tenha desempenho semelhante ao disco lançado em 2002.

O grupo ainda criou o Hand Album, uma ferramenta interativa exclusiva para celular desenvolvida especialmente para o lançamento do novo álbum dos Tribalistas. O aplicativo ultrapassou os 15 milhões de acessos. A plataforma foi desenvolvida em parceria pelo Facebook, Spotify e o trio de artistas para tornar mais completa a experiência do consumo de música no meio digital.

Quem acessa o Facebook pelo smartphone encontra em um único ambiente todo o conteúdo relacionado ao disco: lyric videos, cifras, ficha técnica, fotos de bastidores e trechos dos clipes no formato vertical. A ferramenta também permite que o usuário acesse o Spotify para ouvir as músicas e assistir aos clipes verticais completos.

O novo trabalho leva novamente o nome do grupo e será lançado em formato físico em 1º de setembro pela Phonomotor Records e Universal Music. Ao todo serão dez faixas, que tiveram ainda parcerias com nomes como o do guitarrista e produtor Pedro Baby, filho de Pepeu Gomes com Baby do Brasil.

Marcos Casé

