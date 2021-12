Três dias de homenagens a Caymmi na Casa da Mãe

A Casa da Mãe, no Rio Vermelho, faz três semanas com shows em homenagem ao centenário de Dorival Caymmi. Nesta quinta-feira, 17, às 21h30, Stella Maris apresenta o show "Stella Canta Caymmi", acompanhada do violão de Ulisses Castro, do violoncello de Felipe Massumi e da percussão de Hermogenes Araujo.

Já no dia 24, no mesmo horário, é a vez de Sandra Simões subir ao palco para homenagear o cantor e compositor baiano. Acompanhada do trio formado por Deco Simões, no violão, Edgard Marques, no violão e na guitarra e Jorge Farofa, na percussão, Sandra fará uma pequena mostra do rico repertório desse grande mestre da música brasileira.

Dia 30, data do aniversário de Caymmi, a Casa da Mãe vai fazer uma "virada" em homenagem ao mestre. Stella Maris, Sandra Simões, Claudia Cunha, Illy Gouvea, Elisa Goritzki, Pedro Moraes e Ulisses Castro se revezarão no palco ao longo da madrugada para reverenciar com muita música o saudoso Dorival.

