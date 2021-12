Treme: artistas baianos lançam terceiro clipe do projeto de covers VINIIARA

Os artistas baianos VINI e Iara Cristielle lançam o clipe de Treme, terceira produção do projeto de covers VINIIARA. Com a missão de explorar o lado dramático dos artistas e de representar uma história, ‘Treme’ (música composta por Daniel Cruz e interpretada pelo mesmo em parceria com Camila Zasoul), ganha uma nova identidade através de um cover produzido por VINI e pelo produtor Arthur Fabiano.

O registro audiovisual conta com um enredo inspirado no universo místico da cultura cigana, tendo como destaque a personagem Sarita interpretada por Marlí Ramos.

Ao longo do videoclipe é narrado uma história de amor envolta por jogos amorosos e mistérios. Ainda há referências aos anos 90 em muitos elementos do clipe.

Da Redaçaõ

VINIIARA

Inicialmente pensado em 2019, após um maior entrosamento musical nas redes sociais ocasionado pela repercussão do lançamento de ‘Lua, Sol e Forró’ - Single de VINI e Rayne Almeida, composto pelo cantor Edigar Mão Branca -, ambos sugeriram a possibilidade de uma colaboração musical.

A ideia amadureceu e frutificou com o lançamento de ‘Tangerina’, primeiro cover gravado juntos. Um ano depois, com a premissa de celebrar a parceria, nasce ‘VINIIARA’, um projeto musical que visa demonstrar a versatilidade de ambos através de quatro músicas distintas que mesclam elementos do Forró, da Música Baiana (como o Axé Music), Ritmos Africanos (Kuduro) e também Latinos (Zouk, Reggaeton).

