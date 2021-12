Trem de Pouso inicia ensaios de verão nesta quarta no Pelourinho

Um dos trios mais conhecidos da Bahia, os ex-timbaleiros Ninha, Patrícia e Xexéu, que atualmente formam a banda Trem de Pouso, se irão se apresentar nesta quarta-feira, 27, a partir das 20h no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, durante a edição do projeto “Vem Verão”, onde o trio ensaia para a estação mais quente e esperada do ano.

No repertório grandes clássicos que fizeram parte história do trio como “Beija Flor”, “Toneladas de Desejo”, “Meia Hora” e muitos outros, além da oportunidade de conhecer músicas inéditas da banda como é o caso de “Meu Carnaval Termina agora”, “The The” e “Moreno Chocolate”.

Os ingressos para apresentação custam R$ 40 (pista) e R$ 60 (área vip) e podem ser adquiridos através do site Safe Ticket ou no local do evento.

