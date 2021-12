traVoltA toca Rock faz show com clássicos dos anos 50

A banda traVoltA toca Rock, conhecida por passear pelos principais clássicos do rock'n'roll internacional e nacional, apresenta repertório voltado para os grandes hits dos anos 50 no projeto 50's Rock Shake, que acontece nesta quinta-feira, 25, às 21h, na hamburgueria Eddie Fine Burgers, localizada na Pituba, em Salvador. A entrada é franca.

No show desta quinta, a banda prepara um repertório especial, mantendo o formato dançante comum nas suas apresentações. Entre as músicas garantidas para esse projeto estão Blue Moon (The Marcels), Runaway (Del Shannon), Great balls of fire (Jerry Lee Lewis) e Blue Suede Shoes (Carl Perkins). Além desses clássicos, a traVolta toca Rock mantém canções já conhecidas nos shows do grupo, como Rock around the clock (Bill Haley & His Comets), O Bom (Eduardo Araújo, da Jovem Guarda), All my loving e I'm a believer (The Monkees).

adblock ativo