Transtornos marcam venda de ingressos para show de Bethânia

Os fãs da cantora Maria Bethânia enfrentam dificuldades na manhã deste sábado, 22, para adquirir os ingressos do show no Teatro Castro Alves (TCA), cujos valores variam de R$ 25 a R$ 100. O site responsável pelas vendas online apresentou pico de acessos pouco antes do horário marcado para o início das vendas, às 10h, e saiu do ar. Já o call center 2626-5071 permanece ocupado.

Na bilheteria do teatro, o primeiro grupo de interessados chegou ainda na noite de sexta, 21, com o objetivo de garantir os principais lugares. Por volta de 11h, a fila chegava próximo ao Colégio Sacramentinas, no bairro do Garcia. Policiais militares estão no local para organizar o fluxo de pessoas, que têm o acesso liberado em grupos de cinco.

Fila passa da entrada do Garcia e chega até o colégio Sacramentinas (Foto: Davi Lemos | Ag. A TARDE)

Algumas pessoas resolveram apostar na compra pela internet e conseguiram, depois de várias tentativas, adquirir os ingressos. Este é o caso do jornalista Hugo Mansur, que comprou dois bilhetes, mas em cadeiras bem distantes.

Além da bilheteria e da internet, os ingressos também podem ser adquiridos nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista.

Maria Bethânia se apresenta na Sala Principal do TCA nos dias 28 e 29 de agosto (sexta e sábado), às 21h.

Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) para as filas de A a Z4, e R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para filas de Z5 a Z11.

Após pico de acessos, site de compra de ingressos ficou fora do ar (Foto: Reprodução)

