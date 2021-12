Transformista Divina Valéria se apresenta nesta terça no Rio Vermelho

Uma das pioneiras da arte do transformismo no Brasil, a cantora, atriz e performer Divina Valéria, conhecida internacionalmente, volta a Salvador nesta terça-feira, 5, para se apresentar na Varanda do Sesi Rio Vermelho, a partir das 22h.

Após uma longa turnê internacional, passando pela França, Espanha, Portugal e Japão, Divina chega em salvador com o show “Salvador, J’Arrive”, onde contará diversas histórias vividas durante sua carreira, além de interpretar clássicos da MPB e da música internacional. No palco, a artista também relembrará seus shows estrelados na capital como Braguinha (sob a direção de Mario Dias), Sob o Céu de Paris (sob a direção de Ricardo Castro), As Rainhas do Rádio e Ema Toma Blues (texto e roteiro de Aninha Franco).

Na ocasião será cobrado um valor couvert de R$ 30 que deverá ser pago no local.

