Toquinho, Ivan Lins e MPB4 celebram 50 anos no TCA

Os artistas Toquinho, Ivan Lins e o grupo MPB4, considerados grandes nomes da música brasileira, irão comemorar 50 anos de carreira em apresentação única na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). O espetáculo ‘50 Anos de Música’ será apresentado no dia 15 de setembro, às 20h, com partes em que os músicos se apresentam sozinhos e em dupla.

O repertório é formado por composições clássicas, como “Aquarela”, “Tarde em Itapuã”, “O Pato”, “A Casa”, “O caderno”, “Amor em paz”, “Sou eu” e “Deixa eu dizer”.

Ivan Lins irá interpretar canções como “Dinorah” e “Começar de novo”, já o MPB4 irá trazer músicas como “Amigo é pra essas coisas”, “Yolanda” e “Cálice”.

Os ingressos para o show já estão à venda e custam entre R$ 60 e R$ 240. Os interessados podem comprar na bilheteria do TCA, no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista, ou no site Ingresso Rápido.

