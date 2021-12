Toquinho faz show gratuito em shopping de Salvador

Muitas das parcerias entre Vinicius de Moraes e Toquinho surgiram na Bahia. Por isso, a turnê de Toquinho, em homenagem à obra do parceiro, não poderia deixar de passar por Salvador.

Hoje, às 19 horas, o músico faz uma apresentação gratuita no Shopping Paralela, encerrando o projeto Vitrine Cultural Dia das Mães.

"A Bahia sempre teve uma relação muito forte com nossas canções. Muitas nasceram nesse cenário mágico que envolve sentimentos os mais diversos. O público poderá cantar comigo algumas delas", diz Toquinho.

Das temporadas na famosa casa de Vinicius em Itapuã, o músico guarda boas lembranças. "Nessa casa vivia-se uma festa a cada dia. Sempre cheia de amigos, gente inteligente, espalhando cultura e bom humor. A música nos cercava o dia todo, trabalhávamos como se brincássemos com a vida. As canções eram consequência dessa liberdade".

A turnê de Toquinho integra as comemorações do centenário de nascimento do poetinha. No repertório estão canções consagradas da dupla Vinicius e Toquinho, como Tarde em Itapoan, Regra Três, Testamento e Aquarela

O set list também inclui composições de Vinicius de Moraes e Tom Jobim (Eu Sei que Vou Te Amar e Insensatez), além de outras parcerias com Baden Powell e Carlos Lyra. "Vinicius disponibiliza um cardápio generoso, mata a fome de todos que amam a música e a poesia", afirma.

Mulheres - As mulheres sempre foram musas inspiradoras da obra de Vinicius de Moraes e também parceiras de palco. A carioca Miúcha e as baianas Maria Creuza e Maria Bethânia são algumas das que ajudaram a eternizar o trabalho do artista, um dos fundadores da bossa nova.

No show de hoje, Toquinho preserva a ligação entre a figura feminina e a poesia de Vinicius de Moraes a partir da interpretação de uma jovem cantora, a paulistana Anna Setton, de 29 anos. Para o cantor e compositor, a participação dela faz toda a diferença.

"Anna é uma intérprete incomum. Ilumina o palco com sua graça e valoriza sobremaneira o espetáculo com sua afinação e timbre de voz suave e forte ao mesmo tempo. Com a presença dela o show adquire um tempero mais apetitoso", diz o músico sobre a artista que o acompanha desde 2011.

O show acontece na véspera do Dia das Mães, comemoração que também deve receber a atenção do músico. "As mães merecem sempre homenagens especiais. Vamos preparar alguma coisa, não será difícil, ao contrário, um prazer".

