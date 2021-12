Toquinho faz show gratuito em Salvador homenageando Vinícius

O cantor Toquinho vai homenagear o centenário de Vinícius de Moraes em um show gratuito, sábado, 11, às 19h, no piso L1, no Shopping Paralela. O eterno parceiro de Vinícius, com quem compôs em torno de 120 canções, vai relembrar músicas como "Samba de Orly", "Tarde em Itapuã" e "Garota de Ipanema".

<VIDEO ID=1323649/><VIDEO ID=1323648/>

