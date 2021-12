Toquinho fará show gratuito no Pelô

O cantor Toquinho se apresenta no próximo domingo, 16, às 19h, no Pelourinho, em homenagem aos ícones da música nordestina Luiz Gonzaga e Dominguinhos. O show será com a Orquestra Arte Viva e faz parte de um projeto desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador.

De acordo com o titular da pasta, Guilherme Bellintani, essa é mais uma ocupação dos espaços públicos com diversidade cultural. A prefeitura visa garantir o maior número de investimentos na cultura e citou o show de Vanessa da Mata em Salvador, realizado no mês de abril.

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) destacou que a cidade planeja promover melhorias e inovar na organização para que outros eventos desse porte sejam realizados na capital

