Toquinho e João Bosco celebram 100 anos de Vinícius no TCA

O Teatro Castro Alves será palco do show 100 Anos de Vinícius de Moraes, que vai celebrar o centenário de nascimento do poeta e compositor carioca. Toquinho, o eterno parceiro do poetinha, e João Bosco vão comandar a homenagem que acontece na quinta-feira, 12 de setembro. A cantora Monica Salmaso vai fazer uma participação especial.

Salvador foi escolhida para ser o local da estreia da turnê nacional porque Vinícius de Moraes viveu aqui de 1971 a 1975. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 1º, e custam R$ 140 (inteira - filas A a P); R$ 100 (inteira - Q a Z8), R$ 80 (inteira - Z9 a Z11).

