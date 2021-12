Topera volta ao comando da banda 5%

Após quatro anos, os fãs podem comemorar. O cantor Topera está de volta aos vocais da banda 5%. O retorno do músico para a banda baiana está marcado para essa sexta-feira,25, no Baila do Hawaii, em Belém (PA).

“Estou feliz demais com esse retorno. Ansioso também, é claro. Mas, com a certeza de que volto ao convívio de uma banda formada por grandes homens e amigos, além de ter de volta a relação gostosa com o nosso público. Ter o primeiro show em Belém é também especial porque foi uma cidade que sempre abraçou nosso trabalho com toda intensidade e carinho possíveis. Em breve, anunciaremos as novidades pro carnaval. Temos uma agenda boa prevista para Salvador e vários outros lugares do país. Voltamos com tudo”, crava Topera.

Além disso, o cantor contou que o repertório está eclético e animado, contendo músicas autorais e as mais bombadas do momento, seguem como uma das principais características da banda que já soma quase mil apresentações nos principais carnavais e micaretas do Brasil.

Topera, além de animar o público com o vocal, também colabora com ouros artistas. Sucessos como “Lacradora”, de Claudia Leitte; “Quitinete”, de Mano Valter; “Logo Eu” e “Bumbum Obediente”, de Xandy Avião e Tierry; e “Pivete Também Ama”, de Aldair Playboy, foram compostos por ele.

adblock ativo