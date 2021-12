Topera & os Bira grava CD ao vivo neste domingo

A banda Topera & os Bira vai gravar um CD ao vivo neste domingo, 13, no espaço Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, dentro do projeto "Armazém 350".

Intitulado 'MPB - Música Para Beber Vol. 2', o novo trabalho contará com 30 faixas, sendo oito delas autorais. A gravação acontece a partir das 17h, com ingressos a R$ 40 (pista) e R$ 60 (camarote).

