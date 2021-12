Tomate lança música em parceria com sertanejo; confira

Tomate usou as redes sociais para divulgar sua nova música, "Sobe na Mesa", em parceria com o sertanejo Thiago Servo. A música está disponível no perfil do cantor no SoundClound. Ouça aqui.

Confira a letra:

Ela sai de casa toda bem intencionada

Liga pras amigas

Hoje a noite não acaba

Ela só quer dançar, quer beber, hoje vai ter

Não quer saber de pista, só quer shopping e camarote

Anda desfilando porque sabe dar ibope

Quer dançar, quer beber, hoje ela só quer subir na mesa

Sobe na mesa, sobe na mesa

Fica maluca, fica maluca

Fique à vontade... Thiago servo e o Tomate

