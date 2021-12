Tomate faz apresentação nos Estados Unidos

O cantor Tomate está de malas prontas para os Estados Unidos. O baiano vai se apresentar na segunda edição do "Barretos na América", que acontece na cidade da Brockton, em Massachusetts, no dia 23 de agosto.

No evento, conhecido como um dos maiores rodeios da América, o artista vai apresentar canções como "Te Espero No Farol", "A Gente Se Vê Depois da Chuva", "Parará", além da nova, "A Cada Segundo", que compõe seu mais novo CD de trabalho, "Folkado".

Tomate acaba de encerrar as apresentações de seu projeto intimista "Lado T", em Salvador. Foram três noites que levaram ao palco do Clube Espanhol, na Barra, artistas como Alinne Rosa, Xanddy do Harmonia do Samba e Saulo, em clima de amizade e descontração.

