Tomate e Vina Calmon fazem show beneficente neste domingo

Os cantores Tomate e Vina Calmon se apresentam neste domingo, 25, na 6ª edição do Projeto SOS Câncer, no Largo Pedro Archanjo, no Centro. O evento é em prol do Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (NACCI).

Os valores arrecadados com a venda dos ingressos, que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), serão revertidos às crianças atendidas pela instiuição.

adblock ativo