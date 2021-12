Tomate é um dos convidados do ensaio do Parangolé

A banda Parangolé anunciou mais um convidado da estreia dos ensaios de verão da banda nesta quarta-feira, 19, às 21h, no Wet´n Wild. Tomate é o mais novo participante da festa, que já conta com as presenças de Bell Marques e Silvanno Salles. A banda Oito7Nove4 vai abrir a festa.

A estreia dos ensaios servirá para Léo Santana mostrar a nova dança do verão: "Estica, puxa, prende e solta, essa dança esta na moda é a Dança do Arrocha". Os ensaios serão semanais e mais convidados devem ser anunciados para as próximas edições.

