Tom Zé sofre críticas por participar de comercial e rebate

O músico Tom Zé respondeu as críticas que recebeu por participar de um comercial da Coca-Cola. Através de sua página no Facebook, o cantor diz que "perdeu o sono" e ficou preocupado com os comentários negativos. Ele explica que não chegou a pensar que sua participação seria mal vista pelo público. "É curioso que quando fui consultado sobre o anúncio nem pensei nessa probabilidade".

Tom Zé fala sobre sua trajetória e como faz música sem apoio. Ele tenta justificar dizendo que vai usar a verba recebida pelo comercial em seu trabalho. "Atualmente sinto paixão pela retomada do projeto dos instrumentos experimentais de 1972. Com a eficiente colaboração do engenheiro Marcelo Blanck, começamos a desenvolver alguma tecnologia, mas com recursos parcos, insuficientes. Aí entrou o anúncio da Coca-Cola que, mesmo sem ela saber, patrocinaria boa parte da pesquisa. Será que o uso dos recurss obtidos com o anúncio muda a avaliação de vocês?", questiona.

